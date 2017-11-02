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Сирия, 2 ноября. Новое объединение группировок вооруженной оппозиции было создано на севере провинции Хомс. ССА** выступила на стороне «Ан-Нусры»*** в северной части Хамы. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась к Абу Кемалю, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: прикрывают войска САР в Дейр эз-Зоре; обеспечили продвижение САА в сторону города Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с ИГ1 в Дейр эз-Зоре; приблизились к городу Абу-Кемаль близ сирийско-иракской границы.

«Исламское государство»: понесло потери в столкновениях с исламистами оппозиции к югу от Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции САА в юго-западной части провинции Даръа; выступила на стороне «Ан-Нусры», атаковав САА к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам с беспилотников в районе Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Дамаск

Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) начала использовать технически модернизированные беспилотные летательные аппараты в районе Восточной Гуты Дамаска. Военные источники AMN сообщают, что боевые дроны были задействованы в квартале Джобар, когда правительственные подразделения возобновили наступление на позиции исламистов группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. По меньшей мере 20 бомб были сброшены с беспилотников, в результате чего укреплениям радикалов был нанесен значительный урон. Кроме того, войска САР выпустили более десяти ракет по военным объектам антиправительственных формирований.

Тем временем к югу от столицы в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук боевики вооруженной оппозиции возобновили жестокие бои с террористами «Исламского государства»1. По информации военного источника в сети Twitter (BehzadMoezi), не менее пяти ИГИЛовцев были уничтожены в результате вооруженных стычек.

Провинция Алеппо

Как сообщалось накануне, исламистская организация «Фиркат Аль-Хамза» передала свой тренировочный лагерь в распоряжение временного правительства вооруженной оппозиции. Новостной портал Zamanalwsl на своей странице в сети Twitter (ZamanEnglish) передает, что училище перейдет под юрисдикцию так называемой «Национальной армии». Напомним, этим летом более 45 группировок объединились для создания единого военного органа с единым командованием. Также поступала информация, что многие из вступивших в альянс формирований проходили спецподготовку в городе Джараблус у турецких военных инструкторов. Военные эксперты подчеркивают, что основной целью альянса является полное вытеснение курдов из провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром израильская авиация провела воздушную атаку на сирийский город Хисса, расположенный к югу от административного центра провинции. Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, удары пришлись на здание промышленного склада и привели к взрыву. В ответ на авианалет правительственные силы задействовали системы ПВО. На данный момент Израиль никак не прокомментировал удары.

Между тем шесть группировок вооруженной оппозиции на севере провинции Хомс создали объединение «Джейш Хомс». Как передает военный источник в Twitter (andrevasiliev80), в состав новообразованного формирования вошли такие организации как «Лива Талль-Бисса», «Катиб Сайф Аль-Ислам», «Лива Ансар Аль-Сунна», «Лива Ансар Аль-Хакк».

Провинция Дейр эз-Зор

Разворачиваются ожесточенные бои в городе Дейр эз-Зор. Сирийская армия под прикрытием российских ВКС и при поддержке проасадовских отрядов продолжает столкновения с террористами «Исламского государства» в центральных районах, а также в окрестностях столицы провинции. Напомним, ранее правительственным войскам удалось освободить кварталы Аль-Уммаль и Аль-Арфи, Джубейла, Расафа и Аль-Канамат, а также территорию старого аэропорта. Согласно военному источнику информагентства Al Masdar News, десятки боевиков террористической группировки были ликвидированы. Кроме того, ИГИЛовцы понесли значительные потери в военной технике.

Тем временем САА совместно с бойцами Корпуса Стражей Исламской революции и «Хезболлы» и при помощи ВКС РФ продвинулась более чем на 15 километров территорий вдоль дороги Дейр эз-Зор — Абу Кемаль. Таким образом, на данный момент правительственные силы находятся в 50 километрах от Абу Кемаля.

Провинция Даръа

На юго-западе Даръа не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и выступающей на стороне «Исламского государства» террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Военный источник в социальной сети Twitter (BehzadMoezi) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции предприняли новую попытку атаки опорных пунктов террористов ИГ близ линии разграничения сил противников в районе реки Ярмук. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Идлиб

Оппозиционный Twitter-канал (SRNN2011) сообщает о трех взрывах, прогремевших недалеко от городской больницы в населенном пункте Ад-Дана в северной части региона. О возможных пострадавших пока не сообщалось. Местные активисты утверждают, что взрывные устройства были заложены исламистами антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Накануне стало известно о том, что Турция намерена развернуть на территории Сирии 11 военных баз. Поскольку на «Ан-Нусру» действие режима прекращения огня не распространяется, радикалы выступают против турецкого военного присутствия в провинции.

Провинция Хама

По сведениям информационного агентства Al Masdar News, к борьбе между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат Фатх Аш-Шам» в северной части Хамы присоединились отряды Сирийской свободной армии (ССА). Боевики «умеренной оппозиции» выступили на стороне террористического альянса и нанесли удары по позициям войск Башара Асада недалеко от населенного пункта Ар-Рахджан, используя поставляемые США противотанковые ракеты TOW. Данные о нанесенном САА уроне в настоящий момент выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)