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Общество
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Украина
До «Михомайдана» никого на Украине не волновало, чем занимаются Аваковы — эксперт
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    До «Михомайдана» никого на Украине не волновало, чем занимаются Аваковы — эксперт

    10:27  2 Ноября 2017
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    До «Михомайдана» никого на Украине не волновало, чем занимаются Аваковы — эксперт

    Москва, 2 ноября. Политолог Игорь Рябов считает, что сын главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр виновен в крупном мошенничестве с рюкзаками для правоохранительных органов страны.

    По мнению эксперта, дети таких политиков на Украине только и промышляют подобными махинациями.

    «Чем еще занимаются дети высокопоставленных политиков на Украине, нежели конвертируют в бизнесе должности своих родителей? Конечно, нет никаких сомнений в том, что по сути претензий к сыну Авакова все так и есть, как утверждает обвинение», — уверен специалист.

    До «Михомайдана» никого на Украине не волновало, чем занимаются Аваковы — эксперт

    Кроме того, политолог отметил, что «до начала «Михомайдана» никого на Украине не беспокоило, чем занимаются Аваковы, поэтому на сегодняшний день делу дали ход явно по политическим соображениям», сообщает «Свободная пресса».

    Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский порекомендовал киевским властям не допускать детей министров к работе с бюджетом. 

    Ранее стало известно, что Киевский суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство. 

    Автор: Дана Балан
    #украина #аваков #мвд украины #махинации #рюкзаки
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