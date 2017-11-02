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Общество
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Политика
Глава МИД Японии намерен «как можно быстрее» приехать в РФ на переговоры с Лавровым
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    Глава МИД Японии намерен «как можно быстрее» приехать в РФ на переговоры с Лавровым

    10:25  2 Ноября 2017
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    Глава МИД Японии намерен «как можно быстрее» приехать в РФ на переговоры с Лавровым

    Токио, 2 ноября. Глава министерства иностранных дел Японии Таро Коно объявил, что он намерен «как можно скорее» посетить Россию с визитом. В качестве наиболее вероятных сроков министр назвал ноябрь и декабрь.

    «Я хочу как можно скорее посетить Россию с визитом. Думаю, это будет в ноябре-декабре, — заявил Коно. — Намерен встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, обсудить вопросы на комиссии по экономическим вопросам. В любом случае, я хочу осуществить визит как можно быстрее».

    Напомним, в среду в Японии был переизбран премьер-министр Синдзо Абэ, который остается на посту премьер-министра страны с конца 2012 года. В день выборов премьер-министра, отмечает «Газета.ru», правительство Японии ушло в отставку в полном составе, чтобы после того, как Абэ будет переизбран на свой пост членам палаты представителей Японии, вновь занять свои места в кабинете.

    Глава МИД Японии намерен «как можно быстрее» приехать в РФ на переговоры с Лавровым

    Автор: Валентин Меликов
    #коно
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