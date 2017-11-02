Канадский министр облачился в вышиванку в честь «Украинского дня»
Оттава, 2 ноября. Министр военного ведомства Канады Харджит Саджан (Harjit Sajjan) надел украинскую вышиванку по случаю «Украинского дня» в канадском парламенте, а также разместил пост в своем микроблоге в социальной сети Twitter с подписью «Слава Украине».
Он написал, что канадская армия отлично сотрудничает с украинскими коллегами.
«На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из ВСУ. Слава Украине!», — написал министр.
Celebrated #UkrainianDayontheHill and the excellent work our @CanadianForces members do alongside UAF partners! Слава Україні! ???????????????? pic.twitter.com/DYNKan9LtI— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 1, 2017
Согласно статистическим данным 2011 года, численность канадцев украинского происхождения составляла порядка 276 тыс. человек, еще примерно миллион человек имели украинские корни.
Канада является третьим государством в мире по численности украинского населения, после Украины и Российской Федерации.
Саджан стал главой министерства обороны Канады два года назад.