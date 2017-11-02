Канадский министр облачился в вышиванку в честь «Украинского дня»

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Оттава, 2 ноября. Министр военного ведомства Канады Харджит Саджан (Harjit Sajjan) надел украинскую вышиванку по случаю «Украинского дня» в канадском парламенте, а также разместил пост в своем микроблоге в социальной сети Twitter с подписью «Слава Украине».

Он написал, что канадская армия отлично сотрудничает с украинскими коллегами.

«На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из ВСУ. Слава Украине!», — написал министр.

Celebrated #UkrainianDayontheHill and the excellent work our @CanadianForces members do alongside UAF partners! Слава Україні! ???????????????? pic.twitter.com/DYNKan9LtI — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 1, 2017

Согласно статистическим данным 2011 года, численность канадцев украинского происхождения составляла порядка 276 тыс. человек, еще примерно миллион человек имели украинские корни.

Канада является третьим государством в мире по численности украинского населения, после Украины и Российской Федерации.

Саджан стал главой министерства обороны Канады два года назад.