Медведеву предложили поднять цены на водку и запретить рекламу алкоголя

В Избранное

Москва, 2 ноября. Для того, чтобы продолжить снижение вредного воздействия алкоголя на население России, необходимо полностью запретить в стране рекламу алкоголя и повысить минимальную стоимость бутылки водки по крайней мере до 300 рублей. С таким заявлением обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву члены общественной организации «Победа жизни».

Как отмечают в своем письме к премьер-министру общественники, принятые за последние годы меры, такие как повышение акцизов на спирт и резкое сокращение рекламы спиртного, позволили в течение последнего десятилетия добиться сокращения смертности населения на 430 тысяч смертей в год и увеличить до 72 лет среднюю продолжительность жизни.

RT отмечает, что общественники из «Победы жизни» выступают категорически против рассмотрения законопроекта Минфина о дистанционной торговле алкоголем: любые меры, делающие алкоголь более доступным, приведут к «повышению заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения и обострению криминогенной обстановки».

Ранее Ura.ru сообщало, что законопроект Минфина о разрешении дистанционной торговли алкоголем не нашел поддержки в Минздраве.