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Политика
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Россия
Медведеву предложили поднять цены на водку и запретить рекламу алкоголя
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    Медведеву предложили поднять цены на водку и запретить рекламу алкоголя

    10:05  2 Ноября 2017
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    Медведеву предложили поднять цены на водку и запретить рекламу алкоголя

    Москва, 2 ноября. Для того, чтобы продолжить снижение вредного воздействия алкоголя на население России, необходимо полностью запретить в стране рекламу алкоголя и повысить минимальную стоимость бутылки водки по крайней мере до 300 рублей. С таким заявлением обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву члены общественной организации «Победа жизни».

    Как отмечают в своем письме к премьер-министру общественники, принятые за последние годы меры, такие как повышение акцизов на спирт и резкое сокращение рекламы спиртного, позволили в течение последнего десятилетия добиться сокращения смертности населения на 430 тысяч смертей в год и увеличить до 72 лет среднюю продолжительность жизни.

    Медведеву предложили поднять цены на водку и запретить рекламу алкоголя

    RT отмечает, что общественники из «Победы жизни» выступают категорически против рассмотрения законопроекта Минфина о дистанционной торговле алкоголем: любые меры, делающие алкоголь более доступным, приведут к «повышению заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения и обострению криминогенной обстановки».

    Ранее Ura.ru сообщало, что законопроект Минфина о разрешении дистанционной торговли алкоголем не нашел поддержки в Минздраве.

    Автор: Валентин Меликов
    #медведев
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