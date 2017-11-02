ФСБ завела три уголовных дела о диверсиях на газопроводах в Крыму

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Симферополь, 2 ноября. Крымский следственный отдел УФСБ квалифицировал как диверсии повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове. Возбуждено три уголовных дела.

«Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1. статьи 281 УК (диверсия)», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напомним, в течение двух суток несколько газопроводов и ЛЭП были повреждены в Крыму. Вечером 31 октября снижение давления газа и одновременное прекращение подачи электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП были зафиксированы в Алуште. Национальный антитеррористический комитет рассматривал версию намеренного подрыва. Другой газопровод среднего давления был поврежден на южном берегу Крыма в районе села Запрудное 1 ноября.