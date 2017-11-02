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Украина
Джунгли, где все продается: голландский журналист рассказал Европе об Украине
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    Джунгли, где все продается: голландский журналист рассказал Европе об Украине

    10:24  2 Ноября 2017
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    Джунгли, где все продается: голландский журналист рассказал Европе об Украине

    Амстердам, 2 ноября. Методы, которыми власти Украины стараются вывести страну из кризиса, ведут к потере последних ликвидных активов, при этом государство фактически «распадается изнутри», а все украинцы знают, что в стране покупается и продается все. Об этом в интервью нидерландской газете Trouw рассказал голландский журналист Джонатан Холслаг, пообщавшийся с украинцами в Одессе.

    Холслаг назвал город на юге Украины «городом-жемчужиной Черного моря», однако отметил, что красота поддерживается для туристов только в центре Одессы, а все компании, ведущие ремонт и благоустройство города, связаны с мэром Геннадием Трухановым. Полицию Одессы голландский журналист описывает не иначе как «кулаков мэра».   

    При этом аналогичная ситуация, как отмечает Холслаг, наблюдается на всей территории Украины, а это ведет к неизбежному «распаду» в экономике и сознании жителей страны. Система, выстроенная на Украине, «коррумпирована до мозга костей», подытоживает голландский журналист.

    Холслаг также приводит рассказ одесситки Зинаиды, «работницы около 40 лет с двумя детьми». Она называет Украину «джунглями», где каждый сам за себя. Жители страны, считает одесситка, чрезвычайно циничны, ведь отлично знают, что на Украине покупается и продается все. При этом средняя зарплата на Украине, напоминает Джонатан Холслаг, едва позволяет людям сводить концы с концами.

    Он отмечает, что доля бедных на Украине превышает 60% всего населения. При этом Киев продолжает вести войну в Донбассе, что обходится государству более чем в 4% всего ВВП. 

    Джунгли, где все продается: голландский журналист рассказал Европе об Украине

    Кроме того, нидерландского журналиста крайне удивляют методы, которые власти Украины выбирают, чтобы вывести страну из кризиса. Так, напоминает Холслаг, одно из крупнейших украинских предприятий «Мотор Сич», производящее двигатели для самолетов и вертолетов, было продано китайцам. Нечто подобное, считает Холслаг, ожидает и сельское хозяйство, один из последних активов Украины. Если Киев начнет продавать землю иностранцам, Украина быстро «превратится в какую-то Африку», подводит неутешительный итог голландский журналист.     


     

    Автор: Федор Веснин
    #украина #одесса #распад
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