Сезон велопроката официально завершился в Москве

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Москва, 2 ноября. В Москве завершился сезон велопроката, городские службы начали вывозить велосипеды со станций на отапливаемый склад.

В 2017 году велосипедный сезон открылся с 29 апреля и продлился до 1 ноября.

«Сезон работы столичного велопроката традиционно завершается в ноябре, когда температура воздуха понижается», — приводит слова представителей московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры «Вечерняя Москва».

В текущем году услугами городского велопроката жители и гости столицы воспользовались почти 2,4 миллиона раз, что примерно на миллион раз превышает аналогичный показатель 2016 года.

Первые городские велосипедные станции появились в Москве в 2013 году. Тогда их количество составляло 79, сегодня на карте столицы количество велосипедных точек увеличилось до 380, а к 2019 году планируют открыть 480 велостанций.

Напомним, ранее сообщалось, что только за сентябрь в Москве на велосипедах, предоставленных городским прокатом, было совершено более 350 тысяч поездок.