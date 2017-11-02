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Общество
Сезон велопроката официально завершился в Москве
Общество
Сезон велопроката официально завершился в Москве
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    Сезон велопроката официально завершился в Москве

    9:41  2 Ноября 2017
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    Сезон велопроката официально завершился в Москве

    Москва, 2 ноября. В Москве завершился сезон велопроката, городские службы начали вывозить велосипеды со станций на отапливаемый склад.

    В 2017 году велосипедный сезон открылся с 29 апреля и продлился до 1 ноября.

    «Сезон работы столичного велопроката традиционно завершается в ноябре, когда температура воздуха понижается», — приводит слова представителей московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры «Вечерняя Москва».

    В текущем году услугами городского велопроката жители и гости столицы воспользовались почти 2,4 миллиона раз, что примерно на миллион раз превышает аналогичный показатель 2016 года.

    Первые городские велосипедные станции появились в Москве в 2013 году. Тогда их количество составляло 79, сегодня на карте столицы количество велосипедных точек увеличилось до 380, а к 2019 году планируют открыть 480 велостанций.

    Напомним, ранее сообщалось, что только за сентябрь в Москве на велосипедах, предоставленных городским прокатом, было совершено более 350 тысяч поездок.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #велопрокат #велосезон
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