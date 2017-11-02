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Полиция нашла дневник студента, устроившего кровавую резню в московском колледже
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    Полиция нашла дневник студента, устроившего кровавую резню в московском колледже

    9:41  2 Ноября 2017
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    Полиция нашла дневник студента, устроившего кровавую резню в московском колледже

    Москва, 2 ноября. Устроивший в минувшую среду кровавую резню в одном из столичных колледжей студент Андрей Е. на протяжении непродолжительного времени вел дневник. Об этом в четверг сообщает источник в правоохранительных органах. 

    Согласно данным источника, дневник удалось найти в компьютере парня. Сообщается, что Андрей завел его буквально на днях — 29 октября.

    Полиция изучила гаджет студента и выяснила, что молодой человек думал о том, какое оружие купить: он регулярно заходил на сайты по продаже ножей и прочего холодного оружия, сообщает «Московский комсомолец»

    Полиция нашла дневник студента, устроившего кровавую резню в московском колледже

    Напомним, в минувшую среду трагедия случилась в одном из столичных колледжей. Студент зарезал 44-летнего преподавателя ОБЖ. Тело убитого парня нашли возле трупа педагога.

    Причины и мотивы убийства в настоящее время неизвестны. Известно, что у преподавателя остались супруга и двое детей.

    Автор: Дана Балан
    #москва #убийство #нож #студент
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