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Экономика
Путин подтвердил планы по поставке газа в Иран
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    Путин подтвердил планы по поставке газа в Иран

    10:00  2 Ноября 2017
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    Путин подтвердил планы по поставке газа в Иран

    Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ на север Ирана через трубопроводную систему Азербайджана. Об этом российский лидер рассказал во время российско-азербайджанско-иранских переговоров в Тегеране.

    «Мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров», — сказал Путин.

    Президент РФ также отметил, что и в России, и в Азербайджане, и в Иране существует налаженное производство газа, однако внешние поставки входят в сферу интересов всех трех стран, «имея в виду внутреннюю логистику».  

    Кроме того, Путин напомнил, что взаимодействие в рамках ОПЕК уже принесло положительные результаты, и подчеркнул, что «это было бы невозможно, если бы к работе не присоединились страны, не входящие в ОПЕК». Таких же результатов, считает российский лидер, можно добиться и в рамках кооперации производителей газа. 
     

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #иран #газ
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