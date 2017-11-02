Путин подтвердил планы по поставке газа в Иран

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Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ на север Ирана через трубопроводную систему Азербайджана. Об этом российский лидер рассказал во время российско-азербайджанско-иранских переговоров в Тегеране.

«Мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что и в России, и в Азербайджане, и в Иране существует налаженное производство газа, однако внешние поставки входят в сферу интересов всех трех стран, «имея в виду внутреннюю логистику».

Кроме того, Путин напомнил, что взаимодействие в рамках ОПЕК уже принесло положительные результаты, и подчеркнул, что «это было бы невозможно, если бы к работе не присоединились страны, не входящие в ОПЕК». Таких же результатов, считает российский лидер, можно добиться и в рамках кооперации производителей газа.

