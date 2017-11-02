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«Ростех» озвучил сумму контракта на поставку ракетных систем С-400 Турции
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    «Ростех» озвучил сумму контракта на поставку ракетных систем С-400 Турции

    9:24  2 Ноября 2017
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    «Ростех» озвучил сумму контракта на поставку ракетных систем С-400 Турции

    Москва, 2 ноября. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил стоимость сделки с Турцией. 

    Стоимость поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» составит $2 млрд, рассказал Чемезов, не уточнив других деталей.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал договоренность Турции и России о поставках С-400, назвав это решение Анкары «национальным». Между тем, в НАТО пообещали наказать Турцию за покупку С-400 у России. Планируемая Турцией покупка у России ракет С-400 не позволит Анкаре стать частью любой интегрированной системы противовоздушной обороны с союзниками по НАТО, считают в альянсе.

     

     

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #турция #с-400 #чемезов
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