«Ростех» озвучил сумму контракта на поставку ракетных систем С-400 Турции

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Москва, 2 ноября. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил стоимость сделки с Турцией.

Стоимость поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» составит $2 млрд, рассказал Чемезов, не уточнив других деталей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал договоренность Турции и России о поставках С-400, назвав это решение Анкары «национальным». Между тем, в НАТО пообещали наказать Турцию за покупку С-400 у России. Планируемая Турцией покупка у России ракет С-400 не позволит Анкаре стать частью любой интегрированной системы противовоздушной обороны с союзниками по НАТО, считают в альянсе.