Трамп отомстит Порошенко за «дело Манафорта»

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Украина готова предоставить Соединенным Штатам всю имеющуюся у нее информацию о расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. С таким заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть», — рассказал Гройсман.

В то же время украинский премьер напомнил, что «дело Манафорта» касается периода власти бывшего президента Украины Виктора Януковича, а поэтому нынешнее правительство с ним никак не связано.

«Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу», — подчеркнул Гройсман.

Украинский след

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Владимира Гройсмана.

«Хвост решил повилять собакой, но как-то смешно это выглядит. Особенно, когда мы говорим о взаимоотношениях Украины и США. Продолжительные поиски «следа Кремля» привели североамериканских конспирологов отнюдь не в Россию, а на Украину. Их новая цель Пол Манафорт — это ближний круг Дональда Трампа. Фактически очередной удар по американскому президенту, которого политический истеблишмент стремиться обвинить во всех возможных и невозможных грехах», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, реакция Киева была, с одной стороны, прогнозируемой, а с другой стороны — воспринята с непониманием. Стремление выслужиться перед США в целом — это основа всего украинского внешнеполитического курса.

«Нельзя не слушать хозяина, иначе не будет очередных траншей, военной техники и антироссийских санкций. С другой стороны, желание Владимира Гройсмана, транслирующего в данном случае линию Петра Порошенко, выступает плевком в лицо лично Дональду Трампу. Для Порошенко, который во время президентских выборов поддерживал Хиллари Клинтон, подобные действия равны политическому самоубийству. Тем более в условиях, когда в стране идет «Михоймайдан», Саакашвили превращается в центр оппозиционных настроений, а против народных депутатов и политиков ведется настоящая война. Киев, по всей видимости, забывает, что это не у Трампа, а у Порошенко истекает срок президентских полномочий. Потому с североамериканским лидером волей-неволей нужно выстраивать отношения, а не создавать из него образ врага», — добавил Антон Бредихин.

Эксперт отметил, что помощь, которую обещают украинские власти, носит фальшивый характер. Не зря было сразу отмечено, что деятельность Манафорта осуществлялась при предыдущем правительстве.

«В стране, где уголовные дела возникают на пустом месте без отсутствия всяких доказательств, найти какие-то подтверждения связи Виктора Януковича и американского политика просто невозможно. Тем более, что и сам бывший украинский президент, как и члены его правительства, вывезли в Россию немалую часть документов о своей работе. Думается, что подтверждающие лоббистскую деятельность Манафорта соглашения, если они вообще существовали, уже давно хранятся в Ростове-на-Дону. Интересно, что подобные заявления Гройсмана происходят во время снятия всех уголовных обвинений по разгону майдана с Виктора Януковича. Что это? Попытка подстраховаться? Или Порошенко считает, что Трамп может воспользоваться старыми связями и применить в своих политических проектах Януковича? Это, конечно, мало возможно, но на фоне активного использования Саакашвили все может быть. Россия же уже высказала свою позицию: раз видят в США украинский след, то пусть и ищут его на Украине. Наша страна тут ни при чем. В любом случае, можно ожидать, что Трамп отомстит Порошенко за «дело Манафорта», — резюмировал Антон Бредихин.

Как сообщает «Газета.ru», адвокат Манафорта объяснил его работу на Украине попыткой сблизить Киев с США и ЕС. «Трамп был прав: нет свидетельств сговора Манафорта или штаба Трампа с российским правительством», — отметил он.

Белый дом в свою очередь заявил, что обвинение Манафорту не связано с кампанией Дональда Трампа или американским лидером.