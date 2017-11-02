Сирия: около 200 боевиков сдались властям на севере провинции Алеппо

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Дамаск, 2 ноября. Около 200 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо.

Как рассказал представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев, сдавшихся экстремистов вывели через контрольной-пропускной пункт. Был проведен личный досмотр. При этом военная полиция России обеспечивала безопасность во время действий.

Цебоев также добавил, что о выводе войск договаривались со старейшинами и лидерами вооруженных формирований. Линию разграничения, таким образом, пересекли 198 человек без оружия. Некоторые из них ранены.

Как отметил Цебоев, большинство боевиков отрицают участие в терактах и убийствах. Сдавшиеся сирийским властям боевики в автобусах были отправлены в Алеппо. Их будут проверять сотрудники правоохранительных органов страны.