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Политика
Сирия: около 200 боевиков сдались властям на севере провинции Алеппо
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    Сирия: около 200 боевиков сдались властям на севере провинции Алеппо

    9:31  2 Ноября 2017
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    Сирия: около 200 боевиков сдались властям на севере провинции Алеппо

    Дамаск, 2 ноября. Около 200 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо.

    Как рассказал представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев, сдавшихся экстремистов вывели через контрольной-пропускной пункт. Был проведен личный досмотр. При этом военная полиция России обеспечивала безопасность во время действий.

    Цебоев также добавил, что о выводе войск договаривались со старейшинами и лидерами вооруженных формирований. Линию разграничения, таким образом, пересекли 198 человек без оружия. Некоторые из них ранены.

    Как отметил Цебоев, большинство боевиков отрицают участие в терактах и убийствах. Сдавшиеся сирийским властям боевики в автобусах были отправлены в Алеппо. Их будут проверять сотрудники правоохранительных органов страны. 

    Сирия: около 200 боевиков сдались властям на севере провинции Алеппо

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #алеппо #боевики
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