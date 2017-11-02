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Общество
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Россия
Военный эксперт рассказал о «впечатляющей» модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»
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    Военный эксперт рассказал о «впечатляющей» модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

    9:45  2 Ноября 2017
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    Военный эксперт рассказал о «впечатляющей» модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

    Москва, 2 ноября. Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» продвигается успешно, и несмотря на то, что она потребует еще достаточно много времени, крейсер должен стать грозным дополнением к мощи российского военного флота. Об этом заявил военный эксперт американского журнала The Drive Тайлер Рогоуэй.

    «Выглядит впечатляюще», — заявил эксперт, ознакомившись с видео, где показана текущая стадия процесса модернизации военного корабля.

    Военный эксперт рассказал о «впечатляющей» модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

    Большинство западных экспертов скептически относятся к идее модернизации «гигантского военного корабля», который сошел на воду на закате Советского Союза и устарел еще десять лет назад, однако Рогоуэй отмечает, что Россия «очень серьезно» подошла к модернизации «Адмирала Нахимова», «выпотрошив» практически всю начинку корабля и воссоздавая его заново.

    «Нет сомнений в том, что переоборудование корабля идет полным ходом. И это не просто косметический ремонт, направленный на то, чтобы выжать из крейсера еще несколько лет, это глубокая модернизация судна», — подчеркивает эксперт.

    После переоборудования судно получит невероятный по мощности арсенал: 174 вертикальных пусковых шахт, способных запускать дозвуковые крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Оникс» и, вероятно, гиперзвуковые «Циркон». Кроме того, атомный крейсер будет оснащен системами ПРО С-400 в различных модификациях.

    Военный эксперт рассказал о «впечатляющей» модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

    После завершения модернизации «Адмирала Нахимова» — срок завершения был отодвинут на 2021 год — его место для модернизации на «Севмаше» займет флагман российского флота «Петр Великий».

    Автор: Валентин Меликов
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