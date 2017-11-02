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Росавиация считает возобновление рейсов в Египет преждевременным
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    Росавиация считает возобновление рейсов в Египет преждевременным

    9:17  2 Ноября 2017
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    Росавиация считает возобновление рейсов в Египет преждевременным

    Москва, 1 ноября. Открытие рейсов российских авиакомпаний в Египет преждевременно, несмотря на предпринятые Каиром меры по укреплению авиационной безопасности, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

    По его словам, в настоящий момент работа по возобновлению рейсов в Египет продолжается, однако пока рано говорить о запуске авиаперелетов в этом направлении.

    «Наши египетские коллеги прикладывают большие усилия по наращиванию авиационной безопасности в аэропортах Египта. Мы осуществляем мониторинг за этой ситуацией», — сообщил Нерадько.

    Авиаперевозки пассажиров в Египет российскими авиакомпаниями были приостановлены два года назад, после того, как через полчаса после взлета разбился самолет авиакомпании «Когалымавиа», следующий из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия произошла 31 октября 2015 года, ее квалифицировали как теракт. 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #египет #александр нерадько #росавиация #рейсы
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