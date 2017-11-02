Россияне напомнили призвавшему казнить террориста Трампу о «гуманности» США

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Москва, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп призвал на своей странице в Twitter приговорить главного подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова к смертной казни. Пользователи Сети напомнили ему, что обычно Вашингтон первый выступает против, когда такое решение рассматривают в других странах.

«Нью-йоркский террорист был счастлив попросить повесить флаг ИГ1 (запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. — Прим. ФАН) в его больничной палате, — заявил Трамп в социальной cети. — Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Должен быть приговорен к смертной казни!»

Однако пользователи Интернета не разделили мнение Трампа, напомнив, что, когда дело не касается США, Вашингтон активно критикует такие решения.

«Как «призвал приговорить»? — пишут они в комментариях к новости. — А разве американское правосудие не самое независимое в мире?»

«Когда в других странах террористам выносят смертный приговор, США первые возмущаются и требуют его отменить, как негуманные, — напомнили в Сети. — А им значит можно?»

«Помнится, именно эти люди говорили нам, что смертная казнь, это не приемлемо для цивилизованных государств. И Трамп прав — надо казнить», — отмечают другие.

Помнится, именно эти люди говорили нам, что смертная казнь,это не приемлемо для цивилизованных государств. И Трамп прав- надо казнить. https://t.co/CnJeuoZWm9 — Световит Витовт (@SwetovitWitovt) November 2, 2017

«Ах, да. Я и забыла, что в Америке прекрасной есть смертная казнь. Нет человека — нет проблемы. Типа. Так значит вы решаете проблемы?»

ах даааа..я и забыла, что в америке прекрасной-есть смертная казнь..нет человека- нет проблемы. типа. ТАК ЗНАЧИТ ВЫ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТЕ, ЗНАЧИТ — Суворовская (@Procion123) November 2, 2017

Некоторые также напомнили о двойных стандартах США.

«Да ладно! Надо быть толерантнее! Это вообще мелкое хулиганство… Да и вообще он боролся за свободу и демократию!» — саркастически замечают они.

«Когда украинские террористы пытаются совершить террористической акт на территории России, будучи схваченными, они, по мнению демократического мира, не являются террористами, а борцами за свободу и демократию. Но стоит только чему-то подобному произойти у них самих, мнение самых человеколюбивых особей резко меняется», — констатируют россияне.

«Плохие террористы получают смертный приговор, хорошие — оружие и боеприпасы. Для Штатов это норма, ничего необычного», — объясняют в Интернете.

Пользователи напомнили, что и самих США нельзя назвать невинными:

«Это заявляет человек, который сам недавно безнаказанно бомбил Сирию!»

«Ну, во-первых, этот нью-йоркский террорист взял на себя ответственность как ИГ, а ИГ создали и спонсируют США, то есть США и Пентагон виновны в теракте Нью-Йорке!» — считают пользователи соцсетей.

1 Организация запрещена на территории РФ.