«Дочка» Ростеха заявила о затягивании Siemens процесса по крымским турбинам

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Москва, 2 ноября. «Технопромэкспорт», структура Ростеха, заявила о затягивании компанией Siemens судебного процесса по крымским турбинам. Как заявили представителя компании, концерн хочет, чтобы российские суды признавали санкционные требования Евросоюза.

«Концерн Siemens затягивает процесс, заявляются новые ходатайства, которые оттягивают рассмотрение дела. Претензии истца изначально имеют политическую природу. Siemens добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза», — приводит ТАСС комментарий представителей компании «Технопромэкспорт».

Отметим, в четверг в арбитражном суде Москвы состоится очередное заседание по иску Siemens и присоединившейся к нему российской компании «Сименс технологии газовых турбин» к структурам Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

В настоящее время в суде рассматриваются два иска к структурам Ростеха. Первый от концерна Siemens. Истцом по второму делу является СП Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин», процесс по этому делу отложен до 11 декабря.