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Политика
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ДНР: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов за сутки
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    ДНР: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов за сутки

    9:49  2 Ноября 2017
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    ДНР: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов за сутки

    Донецк, 2 ноября. Украинская армия за последние сутки обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

    По данным военного ведомства ДНР, за последние сутки украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня на территории республики. Как уточнили представители военного командования, ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов региона.

    «Применялись танки, минометы различных калибров, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — констатировали они.

    В настоящее время уточняется информация об обстрелах и их последствиях.

    ДНР: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов за сутки

    Накануне ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #всу #обстрелы #режим тишины #оперативное командование
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