Глава Apple озвучил главную угрозу соцсетей

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Нью-Йорк, 2 ноября. Главная угроза социальных сетей заключается в том, что их инструменты позволяют манипулировать людьми, и размещение политической рекламы на таких платформах, как Facebook, в данном контексте – лишь 1% проблемы, заявил глава Apple Тим Кук.

По его словам, социальные сети предоставляют широкий спектр рычагов воздействия на мысли и действия людей далеко не только политикам.

«Гораздо более серьезной проблемой является то, что подобные инструменты используются с целью расколоть народ, манипулировать им, представлять людям сфальсифицированные новости в больших количествах и таким образом воздействовать на их мысли», — рассказал Кук телеканалу NBC.

Кук также отметил, что ему и представителям других корпораций Кремниевой долины стоит ознакомиться с данными, представленными сотрудниками Facebook, Twitter и Google на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в среду.

Глава Apple подчеркнул, что только от создателя или пользователя технологии зависит, в каких целях она будет использована.

Напомним, слушания в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса с представителями популярных интернет-платформ прошли в рамках расследования «российского дела». Как стало известно ранее, соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы американского президента в 2016 году.