Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза

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Москва, 2 ноября. Ученые открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза. Об этом пишет журнал Nature.

По данным научного издания, физики выяснили, что субатомные частицы, сливаясь друг с другом, выделяют в 10 раз больше энергии, чем производят реакции в недрах звезд.

Специалисты пришли к выводу, что столкновения тетракварков должны выбрасывать около 200 МэВ энергии. Это примерно в 10 раз больше, чем выделяется при термоядерной реакции.

Как рассказал физик из университета Вашингтона в Сиэтле Геральд Миллер, при этом процесс нельзя применить на практике, так как такие частицы живут недолго. Как передает телеканал «360», он также пояснил, что столкновение кварков – аналогичным процесс термоядерной реакции в недрах Земли.