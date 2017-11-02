Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза
Москва, 2 ноября. Ученые открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза. Об этом пишет журнал Nature.
По данным научного издания, физики выяснили, что субатомные частицы, сливаясь друг с другом, выделяют в 10 раз больше энергии, чем производят реакции в недрах звезд.
Специалисты пришли к выводу, что столкновения тетракварков должны выбрасывать около 200 МэВ энергии. Это примерно в 10 раз больше, чем выделяется при термоядерной реакции.
Как рассказал физик из университета Вашингтона в Сиэтле Геральд Миллер, при этом процесс нельзя применить на практике, так как такие частицы живут недолго. Как передает телеканал «360», он также пояснил, что столкновение кварков – аналогичным процесс термоядерной реакции в недрах Земли.