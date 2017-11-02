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Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза
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    Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза

    8:53  2 Ноября 2017
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    Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза

    Москва, 2 ноября. Ученые открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза. Об этом пишет журнал Nature.

    По данным научного издания, физики выяснили, что субатомные частицы, сливаясь друг с другом, выделяют в 10 раз больше энергии, чем производят реакции в недрах звезд.

    Специалисты пришли к выводу, что столкновения тетракварков должны выбрасывать около 200 МэВ энергии. Это примерно в 10 раз больше, чем выделяется при термоядерной реакции.

    Как рассказал физик из университета Вашингтона в Сиэтле Геральд Миллер, при этом процесс нельзя применить на практике, так как такие частицы живут недолго. Как передает телеканал «360», он также пояснил, что столкновение кварков – аналогичным процесс термоядерной реакции в недрах Земли. 

    Физики открыли реакцию мощнее термоядерного синтеза

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #физики #термоядерная реакция #тетракварки
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