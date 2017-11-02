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Онищенко не верит в «басню» США о причинах сбора биоматериала россиян
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    Онищенко не верит в «басню» США о причинах сбора биоматериала россиян

    9:08  2 Ноября 2017
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    Онищенко не верит в «басню» США о причинах сбора биоматериала россиян

    Москва, 2 ноября. Объяснение, данное Пентагоном относительно сбора биологического материала россиян, является «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко. 

    По словам депутата Госдумы, заявление военного ведомства США якобы «об изучении болезни суставов — басня».

    «Конечно, это басня, плохо продуманная, неуклюжая легенда — заболевания суставов они собираются изучать», — отметил он, добавив, что США ведут секретные разработки. 

    Онищенко не верит в «басню» США о причинах сбора биоматериала россиян

    Онищенко уверен, что объяснение Пентагона является легендой, поскольку, если бы в ведомстве сказали истинную цель сбора биоматериала россиян, то «этих бы людей (которые рассказали — Прим. ФАН) должны были бы расстрелять». 

    Напомним, 30 октября в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава российского государства Владимир Путин сообщил, что США «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал россиян.

    Онищенко не верит в «басню» США о причинах сбора биоматериала россиян

    В Вашингтоне признались в сборе биологического материала россиян, добавив, что это делается якобы для исследований опорно-двигательного аппарата.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сша #пентагон #биоматериал
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