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США не намерены выводить войска из Сирии и Ирака после освобождения от ИГИЛ
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    США не намерены выводить войска из Сирии и Ирака после освобождения от ИГИЛ

    8:43  2 Ноября 2017  /обновлено: 8:45  02 Ноября 2017
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    США не намерены выводить войска из Сирии и Ирака после освобождения от ИГИЛ

    Вашингтон, 2 ноября. В Пентагоне рассказали, собираются ли американские боевые части покидать Сирию и Ирак после освобождения территорий, захваченных ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

    Газета «Известия» получила ответ от американского оборонного ведомства по поводу присутствия войск США на территории Сирии и Ирака. Так, в Сирии Вашингтон намерен продолжать борьбу с боевиками до полной ликвидации «всех простых террористов», а в Ираке Штаты планируют остаться, чтобы создать «условия для предотвращения возвращения террористов».

    Советник иракского премьера Ихсан аш-Шамри заявил «Известиям», что Ирак согласен на сохранение американского присутствия на территории страны только для сотрудничества в сфере подготовки иракских сил безопасности и обмена разведданными.

    Депутат сирийского парламента Мухаммед Хейр аль-Аккам сказал, что деятельность США и во время борьбы с террористами вызывала вопросы и не шла ни в какое сравнение с действиями российских ВКС, а теперь, когда территории, контролируемые боевиками, неумолимо сокращаются, автоматически встает вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия США в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #сирия #ирак #вывод войск
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