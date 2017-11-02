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Саудовская Аравия собирается закупать у России самолеты малой авиации
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    Саудовская Аравия собирается закупать у России самолеты малой авиации

    8:40  2 Ноября 2017
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    Саудовская Аравия собирается закупать у России самолеты малой авиации

    Эр-Рияд, 2 ноября. Саудовская Аравия заинтересована в покупке самолетов российского производства, первый контракт может быть подписан в 2018 году, заявил руководитель Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством Андрей Тарасов.

    Он отметил, что Эр-Рияд интересуют российские среднемагистральные самолеты, самолеты малой авиации, а также воздушные судна для тренировочных полетов.

    Как пишет РИА Новости, Тарасов добавил, что на днях решался вопрос валидации сертификатов летной годности. Это даст Саудовской Аравии возможность покупать самолеты РФ, несмотря на санкции против России, а также отсутствие международных сертификатов.

    Тарасаов также подчеркнул, что кроме приобретения, Саудовская Аравия задумывается о локализации производства на своей территории и передаче технологий.

    Как пишет Газета.ru, по словам Тарасова, в ноябре по этому вопросу может быть подписан меморандум о взаимопонимании, а также составлена дорожная карта. На сегодняшний момент, по информации Тарасова, Эр-Рияд готов закупить 2-3 самолета, в дальнейшем это число может увеличиться до 24-26. При этом первый контракт на поставку может быть подписан в 2018 году. 

    Саудовская Аравия собирается закупать у России самолеты малой авиации

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #саудовская аравия
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