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Общество
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Украина
Эксперт рассказал про «след Волкера» в противостоянии между Порошенко и Аваковым
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    Эксперт рассказал про «след Волкера» в противостоянии между Порошенко и Аваковым

    9:03  2 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал про «след Волкера» в противостоянии между Порошенко и Аваковым

    Москва, 2 ноября. Ситуация с «МихоМайданом», организованным сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перед зданием киевской Верховной рады, может быть провокацией Запада, нацеленной на укрепление власти украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил в вечернем эфире Владимира Соловьева директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, который увидел в этой ситуации «след Волкера».

    Эксперт рассказал про «след Волкера» в противостоянии между Порошенко и Аваковым

    Карасев напомнил, что в настоящее время на Украине есть «два начальника» — президент Порошенко и обладающий огромной властью глава МВД Украины Арсен Аваков. Ведущий отметил, что Аваков отказался направить свои силы на разгон «МихоМайдана», пойдя вопреки указаниям Порошенко. Карасев увидел за этой историей руку США.

    «Я думаю, что все-таки тут больше след Волкера, — отметил украинский политолог. — Вот все время ищут следы северного соседа, а я думаю, что это все-таки западный сосед указал украинскому президенту, что монополия на легитимное насилие должна быть в одном центре».

    Эксперт рассказал про «след Волкера» в противостоянии между Порошенко и Аваковым

    Впрочем, считает Карасев, ситуация может привести к тому, что влияние Авакова усилится, а не ослабится.

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #саакашвили #аваков #волкер
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