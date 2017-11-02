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Ученые NASA обнаружили 20 потенциальных двойников Земли
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    Ученые NASA обнаружили 20 потенциальных двойников Земли

    8:39  2 Ноября 2017
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    Ученые NASA обнаружили 20 потенциальных двойников Земли

    Москва, 2 ноября. Команда телескопа «Кеплер» с помощью новой методики анализа снимков обнаружила порядка 20 планет, своими свойствами напоминающих Землю. Ранее эти планеты не были известны.

    Так, в частности, экзопланета KOI-7923.01 совершает путь вокруг своего солнца примерно за 395 дней, имеет примерно такие же габариты, что и Земля, только климат на ней несколько более холодный. Ученые считают, что при таких условиях на этой планете может существовать жизнь, пишет Astrophysical Journal Supplement.

    Запуск орбитального телескопа «Кеплер» позволил астрономам узнать о почти двух тысячах новых планет за границами Солнечной системы. Из них несколько десятков находится в зоне жизни.

    Напомним, ранее ученые проанализировали и описали последствия столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #космос #земля #двойники
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