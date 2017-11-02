Минобороны России уличило коалицию США в незнании географии

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Москва, 2 ноября. Военное ведомство России назвало «географическим абсурдом» заявление коалиции во главе с Вашингтоном, касающееся бегущих из освобожденного сирийскими властями города Дейр эз-Зор. Минобороны РФ уличило коалицию США в незнании географии.

Как отметил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, командующий силами специальных операций коалиции Джеймс Джеррард пару дней назад обошел в своих фантазиях о происходящем на востоке САР всех своих коллег. Заявление американского военного в Минобороны РФ назвали «географическим абсурдом».

«От командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от боевиков Дейр эз-Зора тысячах арабов в сторону Меядина. Но при этом подчеркивать, что люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, он добавил, что на север, в сторону Ракки, желающих бежать сирийцев нет, поскольку от города ничего не осталось «благодаря авиации США», передает РИА Новости.

«После бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — сказал Конашенков.

Напомним, ранее Джеррард заявил, что тысячи арабов бегут из сирийского Дейр эз-Зора в Меядин от армии Башара Асада. Он сообщил, что люди якобы уходят на север, на территории, подконтрольные сирийской оппозиции, которую поддерживает Вашингтон.