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Политика
Япония рассчитывает «добиться» решения вопроса с РФ по Курилам на подходящих обеим сторонам условиях
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    Япония рассчитывает «добиться» решения вопроса с РФ по Курилам на подходящих обеим сторонам условиях

    8:19  2 Ноября 2017
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    Япония рассчитывает «добиться» решения вопроса с РФ по Курилам на подходящих обеим сторонам условиях

    Токио, 2 ноября. Правительство Японии рассчитывает на приемлемое для обеих сторон решение территориального вопроса с Россией.

    Об этом в четверг заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

    «Мы думаем, что нам удастся добиться такого решения проблемы четырех северных островов (российские Южные Курилы – ред.), которое бы удовлетворяло обе стороны», — заявил Суга.

    Решение территориального спора по Курилам приведет к заключению мирного договора между двумя государствами, отметил Суга. В дальнейшем переговоры по этом вопросу будут вестись на основе договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

    Напомним, в декабре 2016 года лидеры двух стран договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В октябре дипломатические источники сообщили, что совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах начнется с выбора бизнесменами двух стран конкретных проектов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #япония #курилы
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