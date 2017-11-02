Япония рассчитывает «добиться» решения вопроса с РФ по Курилам на подходящих обеим сторонам условиях

В Избранное

Токио, 2 ноября. Правительство Японии рассчитывает на приемлемое для обеих сторон решение территориального вопроса с Россией.

Об этом в четверг заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы думаем, что нам удастся добиться такого решения проблемы четырех северных островов (российские Южные Курилы – ред.), которое бы удовлетворяло обе стороны», — заявил Суга.

Решение территориального спора по Курилам приведет к заключению мирного договора между двумя государствами, отметил Суга. В дальнейшем переговоры по этом вопросу будут вестись на основе договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, в декабре 2016 года лидеры двух стран договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В октябре дипломатические источники сообщили, что совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах начнется с выбора бизнесменами двух стран конкретных проектов.