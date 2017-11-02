В России откроют новые зоны в воздушном пространстве для полета авиации

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Москва, 2 ноября. Гражданская авиация России в скором времени сможет летать в запретных зонах и зонах ограничения полетов.

Как пишет газета «Известия», авиационные власти страны планируют составить новые маршруты полетов, а также сделать менее строгими требования к зонам воздушного пространства.

Отмечается, что поправки коснуться воздушного пространства, используемого для специальных целей. К примеру, такие зоны могут перекрывать только на период стрельб над испытательным полигоном или на время полетов военной авиации.

Как пишут СМИ, проработать вопросы смягчения авиационного законодательства предстоит Минтрансу по поручению правительственной комиссии по транспорту.

Эксперты считают, что инициатива по открытию новых зон может быть легко реализована, поскольку не требует вложений.