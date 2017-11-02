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Более 60 тыс. граждан России захотели отправить свои имена на Марс
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    Более 60 тыс. граждан России захотели отправить свои имена на Марс

    8:27  2 Ноября 2017
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    Более 60 тыс. граждан России захотели отправить свои имена на Марс

    Нью-Йорк, 2 ноября. Более 2 миллионов жителей планеты направили в космическое агентство NASA свои имена для дальнейшей отправки на Красную планету в будущем году, среди них — свыше 60 тысяч граждан России. Об этом сообщает на сайте агентства. 

    Напомним, в начале прошлого месяца NASA сообщило о втором этапе по набору имен для отправки на Марс на уникальном чипе, который будет находиться на борту исследовательского зонда InSight. Заявки принимались до первого дня ноября. 

    В общей сложности агентство получило 2,4 млн заявок, более 650 тыс. — из США, 260 тыс. — из КНР. 

    Россия стала шестой по числу заявок. Менее всех заинтересовало предложение NASA жителей Гвинеи, откуда пришло семь заявок.

    Отмечается, что имена всех участников отпечатают на силиконовом чипе, который будет помещен на зонд InSight.

    Ожидается, что старт зонда произойдет весной будущего года. 

    Автор: Дана Балан
    #марс #земля #nasa
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