Более 60 тыс. граждан России захотели отправить свои имена на Марс

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Нью-Йорк, 2 ноября. Более 2 миллионов жителей планеты направили в космическое агентство NASA свои имена для дальнейшей отправки на Красную планету в будущем году, среди них — свыше 60 тысяч граждан России. Об этом сообщает на сайте агентства.

Напомним, в начале прошлого месяца NASA сообщило о втором этапе по набору имен для отправки на Марс на уникальном чипе, который будет находиться на борту исследовательского зонда InSight. Заявки принимались до первого дня ноября.

2.1 million people are sending their names to Mars on @NASAInSight 3 days left to send yours https://t.co/23M4kWplR4 sign up by Nov. 1 pic.twitter.com/5XSd7Jookv — NASAInSight (@NASAInSight) October 30, 2017

В общей сложности агентство получило 2,4 млн заявок, более 650 тыс. — из США, 260 тыс. — из КНР.

Россия стала шестой по числу заявок. Менее всех заинтересовало предложение NASA жителей Гвинеи, откуда пришло семь заявок.

Отмечается, что имена всех участников отпечатают на силиконовом чипе, который будет помещен на зонд InSight.

Ожидается, что старт зонда произойдет весной будущего года.