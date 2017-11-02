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Общество
Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех
Общество
Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех
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    Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех

    8:05  2 Ноября 2017
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    Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех

    Торнтон, 2 ноября. Число жертв стрельбы у магазина Walmart в городе Торнтон в штате Колорадо Соединенных Штатов Америки выросло до трех.

    Как передает местная полиция в своем официальном Twitter-аккаунте, скончалась женщина, которая была госпитализирована с ранениями. В правоохранительных органах, таким образом, подтвердили информацию о трех погибших.

    Напомним, стрельба произошла около универмага Walmart 31 октября вечером по местному времени. Подозреваемый еще не задержан. Ранее Газета.ru сообщала о двух погибших мужчинах. 

    Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #полиция #торнтон
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