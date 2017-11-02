«Полностью поменять Украину – и сразу уйти»: Саакашвили призвал украинцев готовиться к перевороту

В Избранное

Киев, 2 ноября. Экс-президент Грузии и глава украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал граждан Украины пройти подготовку в основанной им в палаточном городке у Рады школе «Полит-Спартанцев», чтобы свергнуть действующую украинскую власть и создать «новую Украину».

Соответствующее видеообращение Саакашвили разместил на своей странице в Facebook. В нем он утверждает, что Украине необходима полная смена власти, которую должны осуществить «новые люди». Готовить их он собирается в школе в палаточном городке.

«Спартанцы – это люди, которые не заинтересованы ни в деньгах, ни в личной выгоде, ни в личных амбициях. У них должна быть одна цель – полностью поменять Украину и потом, после первого срока, сразу уйти. Поменять все законы, все правила игры, сформировать новый политический класс, войти в историю – и уйти», — заявил Саакашвили.

Помимо абсолютного бескорыстия и склонности к самопожертвованию, «новые люди» должны быть готовы как к интеллектуальным, так и физическим нагрузкам и, естественно, являться преданными патриотами своей страны. Саакашвили подчеркнул, что «абсолютно инновационный проект рассчитан на решительных патриотов великой страны Украина».

Напомним, накануне страница Михаила Саакашвили в Facebook была заблокирована. Политик обвинял в этом Службу безопасности Украины.