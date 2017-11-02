Отряд «прибрежного» спецназа появился в Каспийской флотилии ВМФ России

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Астрахань, 2 ноября. В составе российской Каспийской военной флотилии появился новый отряд «прибрежного» спецназа — его бойцы на патрульных катерах «Раптор» смогут действовать на побережьях Каспийского моря, осуществляя разведывательные и противодиверсионные мероприятия, а также осуществляя охрану морских баз и берегах. Отряды «прибрежного» спецназа, которые включены в отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии, будут также оснащены легкими беспилотниками «Тахион», которые позволят обнаружить под водой диверсантов противника.

Переформирование существующего отряда каспийского ПДСС в «прибрежный» спецназ уже началось, рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ России. Новая воинская часть будет построена по образцы «прибрежного» спецназа, который уже существует в составе Тихоокеанского и Черноморского флотов. Вероятно, в состав вновь сформированного подразделения будут входить водолазы-разведчики и минеры, а также береговые подразделения десанта.

Главным транспортом «прибрежного» спецназа станет уникальный высокоскоростной катер «Раптор», который способен в любых погодных условиях способен доставить отряд до 20 бойцов для выполнения задания, после чего прикрыть их огнем и осуществлять патрулирование места высадки.