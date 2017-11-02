Цена нового внедорожника Land Cruiser Prado стартует от 2 млн рублей
Москва, 2 ноября. Более 500 предварительных заказов получили российские дилеры Toyota на новый Land Cruiser Prado. О начале продаж новой модели сообщили 14 дней назад. Об этом рассказали в пресс-службе «Тойота Мотор».
Отмечается, что цена на новый кроссовер с 2,7-литровым двигателем стартует от 2,2 млн рублей, а топовая версия внедорожника с 4,0-литровым мотором мощностью до 249 лошадиных сил — 3,2 млн рублей.
Внедорожник получил светодиодную оптику передних и задних фонарей. Кроме того, машина оборудована трехзонным климат-контолем.
Также в обновленном внедорожнике переделали приборную панель и центральную консоль.
Ранее стало известно, что Toyota стала лидером ежегодного рейтинга самых надежных транспортных средств. По данным издания Consumer Reports, именно купе GT86 от японского концерна удостоилось данного титула.