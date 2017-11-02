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Цена нового внедорожника Land Cruiser Prado стартует от 2 млн рублей
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    Цена нового внедорожника Land Cruiser Prado стартует от 2 млн рублей

    8:08  2 Ноября 2017
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    Цена нового внедорожника Land Cruiser Prado стартует от 2 млн рублей

    Москва, 2 ноября. Более 500 предварительных заказов получили российские дилеры Toyota на новый Land Cruiser Prado. О начале продаж новой модели сообщили 14 дней назад. Об этом рассказали в пресс-службе «Тойота Мотор». 

    Отмечается, что цена на новый кроссовер с 2,7-литровым двигателем стартует от 2,2 млн рублей, а топовая версия внедорожника с 4,0-литровым мотором мощностью до 249 лошадиных сил — 3,2 млн рублей.

    Внедорожник получил светодиодную оптику передних и задних фонарей. Кроме того, машина оборудована трехзонным климат-контолем. 

    Также в обновленном внедорожнике переделали приборную панель и центральную консоль. 

    Ранее стало известно, что Toyota стала лидером ежегодного рейтинга самых надежных транспортных средств. По данным издания Consumer Reports, именно купе GT86 от японского концерна удостоилось данного титула.

    Автор: Дана Балан
    #toyota #автомобиль #land cruiser prado
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