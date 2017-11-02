Цена нового внедорожника Land Cruiser Prado стартует от 2 млн рублей

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Москва, 2 ноября. Более 500 предварительных заказов получили российские дилеры Toyota на новый Land Cruiser Prado. О начале продаж новой модели сообщили 14 дней назад. Об этом рассказали в пресс-службе «Тойота Мотор».

Отмечается, что цена на новый кроссовер с 2,7-литровым двигателем стартует от 2,2 млн рублей, а топовая версия внедорожника с 4,0-литровым мотором мощностью до 249 лошадиных сил — 3,2 млн рублей.

Внедорожник получил светодиодную оптику передних и задних фонарей. Кроме того, машина оборудована трехзонным климат-контолем.

Также в обновленном внедорожнике переделали приборную панель и центральную консоль.

Ранее стало известно, что Toyota стала лидером ежегодного рейтинга самых надежных транспортных средств. По данным издания Consumer Reports, именно купе GT86 от японского концерна удостоилось данного титула.