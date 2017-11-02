Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Число жертв у магазина Walmart в городе Торнтоне выросло до трех
Общество
Психолог-криминалист назвал возможную причину убийства в колледже в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Психолог-криминалист назвал возможную причину убийства в колледже в Москве

    7:56  2 Ноября 2017
    37

    Психолог-криминалист назвал возможную причину убийства в колледже в Москве

    Москва, 2 ноября. Психолог‐криминалист Михаил Виноградов прокомментировал происшествие в московском колледже, выдвинув свою версию причин совершения преступления.

    Однокурсники Емельянникова предположили, что причиной мог стать несданный зачет убитому преподавателю. Но психолог Михаил Виноградов считает, что ОБЖ — это не такой важный предмет, чтобы из-за полученного «неуда» идти на такое преступление, пишет «Телеканал 360».

    «Здесь возникают другие предположения. И, скорее всего, может быть, и подтвердится то, что преподаватель хотел от него каких-то сексуальных игр», —говорит Михаил Виноградов.

    По словам психолога, проблема педофилии среди преподавательского состава на сегодняшний день в России стоит достаточно остро. Кроме того, проанализировав фото студента, сделанное после убийства, психолог отметил ненормальное психическое состояние молодого человека.

    «Что-то у молодого человека с головой было не в порядке. Что произошло — сказать очень сложно. Есть девять психиатрических состояний, которые возникают по разным поводам, и дающие, возможность совершения такого тяжкого преступления», — считает Михаил Виноградов.

    Одной из причиной такому состоянию 20-летнего студента мог стать тот факт, что мальчик рос без отца.

    «Такие дети очень страдают психологически, потому что они в коллективе видят других детей, у которых есть отцы», — сказал Михаил Виноградов.

    Напомним, вчера в Западном комплексе непрерывного образования были обнаружены тела 44‐летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова и студента 3 курса московского колледжа Андрея Емельянникова. На месте происшествия обнаружены нож и электрическая циркулярная пила. Студент успел сделать селфи на фоне убитого преподавателя. По одной из версий следствия, молодой человек убил учителя, а после покончил собой

    Автор: Юлия Кошкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

        «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

        5:47   2 Ноября 2017
        647
        Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США

        Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США

        5:01   2 Ноября 2017
        101
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        6734
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        7047