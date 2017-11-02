Психолог-криминалист назвал возможную причину убийства в колледже в Москве

В Избранное

Москва, 2 ноября. Психолог‐криминалист Михаил Виноградов прокомментировал происшествие в московском колледже, выдвинув свою версию причин совершения преступления.

Однокурсники Емельянникова предположили, что причиной мог стать несданный зачет убитому преподавателю. Но психолог Михаил Виноградов считает, что ОБЖ — это не такой важный предмет, чтобы из-за полученного «неуда» идти на такое преступление, пишет «Телеканал 360».

«Здесь возникают другие предположения. И, скорее всего, может быть, и подтвердится то, что преподаватель хотел от него каких-то сексуальных игр», —говорит Михаил Виноградов.

По словам психолога, проблема педофилии среди преподавательского состава на сегодняшний день в России стоит достаточно остро. Кроме того, проанализировав фото студента, сделанное после убийства, психолог отметил ненормальное психическое состояние молодого человека.

«Что-то у молодого человека с головой было не в порядке. Что произошло — сказать очень сложно. Есть девять психиатрических состояний, которые возникают по разным поводам, и дающие, возможность совершения такого тяжкого преступления», — считает Михаил Виноградов.

Одной из причиной такому состоянию 20-летнего студента мог стать тот факт, что мальчик рос без отца.

«Такие дети очень страдают психологически, потому что они в коллективе видят других детей, у которых есть отцы», — сказал Михаил Виноградов.

Напомним, вчера в Западном комплексе непрерывного образования были обнаружены тела 44‐летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова и студента 3 курса московского колледжа Андрея Емельянникова. На месте происшествия обнаружены нож и электрическая циркулярная пила. Студент успел сделать селфи на фоне убитого преподавателя. По одной из версий следствия, молодой человек убил учителя, а после покончил собой