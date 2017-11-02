Трамп: Террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни

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Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни.

Как написал американский лидер в своем Twitter, террорист был рад, когда просил повесить флаг запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1 в своей больничной палате.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Трамп напомнил, что он убил восемь человек, сильно ранил 12. Он также подчеркнул, что преступника следует приговорить к смертной казни.

Напомним, водитель пикапа в Нижнем Манхэттене наехал на людей. В результате теракта погибли восемь человек, еще 12 находятся в больнице. Злоумышленником оказался мигрант из Узбекистана, который следовал плану, подготовленному боевиками «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.