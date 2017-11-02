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Трамп: Террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни
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    Трамп: Террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни

    7:52  2 Ноября 2017
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    Трамп: Террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни

    Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист из Нью-Йорка заслуживает смертной казни.

    Как написал американский лидер в своем Twitter, террорист был рад, когда просил повесить флаг запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1 в своей больничной палате.

    Трамп напомнил, что он убил восемь человек, сильно ранил 12. Он также подчеркнул, что преступника следует приговорить к смертной казни.

    Напомним, водитель пикапа  в Нижнем Манхэттене наехал на людей. В результате теракта погибли восемь человек, еще 12 находятся в больнице. Злоумышленником оказался мигрант из Узбекистана, который следовал плану, подготовленному боевиками «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #трамп #игил #террорист
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