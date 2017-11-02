Путин призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия

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Тегеран, 2 ноября. По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время Россия, Азербайджан и Иран должны подписать пакет соглашений по статусу Каспийского моря.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров, наших договоренностей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия», — объявил президент по итогам трехсторонних переговоров, которые проходили в столице Ирана.

В ходе переговоров президент Путин, иранский лидер Хасан Роухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы сотрудничества в гуманитарных областях, таких как образование, медицина и культура в контакте между регионами.

Основная часть переговоров в Тегеране проходила в закрытом для прессы режиме, однако известно, что одной из важных тем была возможность совместной разработки нефтяных месторождений в Каспийском море.