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Общество
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Политика
Путин призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия
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    Путин призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия

    8:00  2 Ноября 2017
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    Путин призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия

    Тегеран, 2 ноября. По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время Россия, Азербайджан и Иран должны подписать пакет соглашений по статусу Каспийского моря. 

    «Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров, наших договоренностей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия», — объявил президент по итогам трехсторонних переговоров, которые проходили в столице Ирана.

    В ходе переговоров президент Путин, иранский лидер Хасан Роухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы сотрудничества в гуманитарных областях, таких как образование, медицина и культура в контакте между регионами.

    Путин призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия

    Основная часть переговоров в Тегеране проходила в закрытом для прессы режиме, однако известно, что одной из важных тем была возможность совместной разработки нефтяных месторождений в Каспийском море.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #роухани #алиев
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