Тимощук о матче с «Русенборгом»: «Зениту» надо исправить ошибки и проявить характер

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Серия неудачных матчей в октябре и разгромное поражение от «Локомотива» стали полной неожиданностью для болельщиков петербургского «Зенита». В четверг у сине-бело-голубых есть отличный шанс реабилитироваться в матче Лиги Европы против норвежского «Русенборга».

Как отметил один из тренеров петербургского клуба Анатолий Тимощук, этот матч не может стать оправданием после разгромного поражения от железнодорожников. Встреча с норвежцами — рядовая и ответственная игра, пишут «Известия».

По его словам, «Зениту» необходимо побеждать в каждом матче любого чемпионата, поскольку задачи стоят перед клубом самые высокие.

«Сила команды, ее характер определяется тем, как она преодолевает подобные трудности. Поэтому нужно найти выход из этой ситуации и вновь начать побеждать. Всем игрокам, тренерскому штабу необходимо собраться, исправить ошибки и проявить характер», — подчеркнул Тимощук.

Напомним, в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» со счетом 0:3.