Пострадавшая от антироссийских санкций Лигурия готовит референдум

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Рим, 2 ноября. Итальянская область Лигурия вслед за Венето и Ломбардией может провести референдум об автономии.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в руководстве партии «Лига Севера», эти регионы больше всего пострадали от введения санкционного режима с Россией. По мнению экспертов, они также недовольны наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, не регулируемого руководством ЕС. В партии подчеркнули, что регионы хотят получить больше прав в вопросах внешней политики и экономики.

Пресс-секретарь партии «Лига Севера» Джанлука Савоини подчеркнул, что референдум в Венето и Ломбардии — «только начало».

Сейчас в Лигурии население поддерживает предоставление местным властям более широких функций. Инициативу партии о проведении плебисцита поддерживает президент Лигурии Джованни Тоти.