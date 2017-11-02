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Общество
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Политика
Пострадавшая от антироссийских санкций Лигурия готовит референдум
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    Пострадавшая от антироссийских санкций Лигурия готовит референдум

    7:42  2 Ноября 2017
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    Пострадавшая от антироссийских санкций Лигурия готовит референдум

    Рим, 2 ноября. Итальянская область Лигурия вслед за Венето и Ломбардией может провести референдум об автономии.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в руководстве партии «Лига Севера», эти регионы больше всего пострадали от введения санкционного режима с Россией. По мнению экспертов, они также недовольны наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, не регулируемого руководством ЕС. В партии подчеркнули, что регионы хотят получить больше прав в вопросах внешней политики и экономики.

    Пресс-секретарь партии «Лига Севера» Джанлука Савоини подчеркнул, что референдум в Венето и Ломбардии — «только начало».

    Сейчас в Лигурии население поддерживает предоставление местным властям более широких функций. Инициативу партии о проведении плебисцита поддерживает президент Лигурии Джованни Тоти. 

    Пострадавшая от антироссийских санкций Лигурия готовит референдум

     

     

    Автор: Алия Садыкова
    #италия #лигурия
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