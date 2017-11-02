В России ужесточат требования к автошколам

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Москва, 2 ноября. ГИБДД России предлагает ужесточить требования к автошколам. Ведомство разработало проект приказа, который будет регулировать порядок выдачи заключений о соответствии учебных программ и материально-технической базы автошкол.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документ, заключение Госавтоинспекции нужно автошколам для последующего получения лицензии Рособрнадзора.

Согласно документу, ГИБДД не будет выдавать заключение организациям без готовых плана и графика занятий. Заключения также не получат автошколы с не соответствующими образовательному минимуму программами.

Образовательные учреждения, согласно проекту, будут согласовывать программы до полумесяца. Проверка самой школы, автомобилей и помещений займет срок до месяца.

При этом ведомство получит право отзывать выданное ранее положительное заключение.

Как пишет Газета.ru, если будут утверждены новые правила, положительные заключения будут действовать в течение трех лет.