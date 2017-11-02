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Сенат США договорился о новых санкциях против Северной Кореи
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    Сенат США договорился о новых санкциях против Северной Кореи

    7:39  2 Ноября 2017
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    Сенат США договорился о новых санкциях против Северной Кореи

    Вашингтон, 2 ноября. Члены сената США пришли к договоренности по поводу нового пакета санкций в отношении Северной Кореи. Новая законодательная инициатива, нацеленная на дальнейшее ограничение возможности КНДР осуществлять международные банковские расчеты, была названа в честь умершего после заключения в северокорейской тюрьме американского студента Отто Вомбиера.

    В рамках законопроекта министр финансов США должен ввести полный запрет на открытие счетов «иностранными финансовыми организациями», которые каким-либо образом связаны с Пхеньяном: с помощью таких мер Вашингтон намерен предотвратить международные расчеты Северной Кореи, осуществляемые через третьих лиц. В широкий санкционный список включены многие граждане КНДР, северокорейские экспортеры природных ресурсов, все финансовые институты, дипломаты и поставщики товаров и услуг из Северной Кореи.

    Сенат США договорился о новых санкциях против Северной Кореи

    В «законе Вомбиера» предусмотрена также возможность вместо закрытия таких счетов их ограничение в рамках жестких правил.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что КНДР объявила о своем намерении запустить еще несколько космических спутников для «улучшения жизни людей».

    Автор: Валентин Меликов
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