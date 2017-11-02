Экс-тренер «Ахмата» прокомментировал увольнение Кононова
Грозный, 2 ноября. Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов принял решение покинуть клуб после серии неудачных игр в российском чемпионате.
Заявление 51-летнего специалиста стало полной неожиданностью для боссов грозненского клуба, поскольку они не хотели увольнять рулевого команды, пишут «Известия».
Решение подать в отставку Кононов принял после ничейного результата с «Анжи» (1:1).
По словам экс-наставника грозненской команды Анатолия Байдачного, сложно давать оценку увольнению тренера, учитывая то, что он самостоятельно решил уйти из клуба.
«Я сейчас в этом смысле человек посторонний, поэтому не знаю, какая там была обстановка, не было ли в последнее время напряженности в отношениях между тренером и руководством. По прошедшим матчам было видно, что в игре «Ахмата» нет стабильности», — отметил экс-тренер.
Байдачный также добавил, что именно при Кононове были яркие игры с красивыми победами, однако не обошлось и без внезапных провалов. Кроме того, в гостях команда играла намного лучше, подытожил он.