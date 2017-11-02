Франция начинает выдачу «быстрого» шенгена для россиян

В Избранное

Москва, 2 ноября. Российские туристы начнут получать визы во Францию в двухдневный срок со 2 ноября.

Об этом ТАСС сообщили представители французского дипломатического ведомства в Москве.

Пока возможность получить визу в течение 48 часов будет только у туристов, подающих документы в визовом центре в Москве, но позже такая услуга появится и в регионах.

В конце июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о сокращении срока выдачи туристических виз для граждан РФ и еще 9 стран, из которых идет наиболее заметный поток туристов, в рамках правительственного плана по развитию туризма.

По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), ускоренный режим выдачи виз не сможет сильно повлиять на увеличение турпотока во Францию, так как это направление недешево и туры обычно покупаются заранее. Но все же увеличения продаж операторы ждут. Эксперты АТОР добавили, что минувшим летом спрос на туры во Францию вырос на 37% по сравнению с прошлым сезоном.

По данным ТАСС, в прошлом году во Франции побывало более 600 тысяч туристов из России, что позволило нашей стране войти в топ-10 въездных рынков республики.