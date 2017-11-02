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Госдеп США пока не приостанавливает визовую лотерею
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    Госдеп США пока не приостанавливает визовую лотерею

    7:21  2 Ноября 2017
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    Госдеп США пока не приостанавливает визовую лотерею

    Вашингтон, 2 ноября. Лотерея, согласно которой любой случайный иностранец может выиграть грин-карту в США, пока не будет остановлена или изменена, сообщает американский Госдепартамент.

    «В настоящее время не производится никаких изменений в программе «Разнообразие за счет выдачи виз», которая установлена законом», — приводит ТАСС слова источника.

    Напомним, после теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, который выиграл американскую грин-карту в лотерее, президент США Дональд Трамп выступил с критикой программы и призвал выдавать визу в США на основании реальных услуг, а не случайно.

    Кроме того, с призывами ликвидировать лотерею Белый дом выступал еще в начале октября. В соответствующем заявлении от 8 октября это, в частности, аргументировалось тем, что иностранцы, которые благодаря программе получают американские визы, «не имеют совершенно никаких связей с США, никаких особых навыков», а образование их ограничено.

    Сейчас МИД США проводит этап лотереи за 2019 год.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #теракт #нью-йорк #виза
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