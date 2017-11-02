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Американские ученые рассказали об уникальном температурном режиме на Плутоне
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    Американские ученые рассказали об уникальном температурном режиме на Плутоне

    7:19  2 Ноября 2017
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    Американские ученые рассказали об уникальном температурном режиме на Плутоне

    Вашингтон, 2 ноября. Американские ученые заявили, что Плутон периодически меняет свою температуру и нагревается.

    Как пишут западные издания, повышение температуры на одной из сторон планеты вызывает таяние ледников. Из-за этого образуются испарения вокруг Плутона. Отмечается, что подобное явление не свойственно ни одной другой планете в Солнечной системе и повторяется оно каждые несколько тысяч лет.

    При этом, как утверждают эксперты, причиной колебаний температуры на Плутоне является самостоятельное изменение химического состава его ядра.

    Как пишет Газета.ru, таким образом, планета может «повышать» свою температуру от нуля до 180 градусов.

    Американские ученые рассказали об уникальном температурном режиме на Плутоне

    Автор: Алия Садыкова
    #погода #температура #плутон
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