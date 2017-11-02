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Общество
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ФБР нашло второго подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке
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    ФБР нашло второго подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке

    7:19  2 Ноября 2017
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    ФБР нашло второго подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 2 ноября. Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило второго гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова, которого разыскивали после террористического акта, жертвами которого стали восемь человек. Об этом говорится в микроблоге отделения ФБР в социальной сети Twitter.

    «Мухаммадзоир Кадиров обнаружен, но мы по-прежнему собираем любые данные о нем», — следует из текста сообщения.

    Ранее помощник главы ФБР Бил Свини заявил, что американские власти больше не ищут Кадирова. Детали он приводить не стал.

    Напомним, в минувший вторник 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов на машине протаранил толпу пешеходов и велосипедистов в центре Нью-Йорка. В результате теракта погибли восемь человек, 12 человек получили ранения.

    Автор: Дана Балан
    #сша #теракт #нью-йорк #наезд #пешеходы
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