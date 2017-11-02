ФБР нашло второго подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 2 ноября. Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило второго гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова, которого разыскивали после террористического акта, жертвами которого стали восемь человек. Об этом говорится в микроблоге отделения ФБР в социальной сети Twitter.

«Мухаммадзоир Кадиров обнаружен, но мы по-прежнему собираем любые данные о нем», — следует из текста сообщения.

Law enforcement officials are seeking the public's assistance with information about Mukhammadzoir Kadirov https://t.co/Dd0gFOoGVw pic.twitter.com/zK8sQ32oz3 — FBI New York (@NewYorkFBI) November 1, 2017

Ранее помощник главы ФБР Бил Свини заявил, что американские власти больше не ищут Кадирова. Детали он приводить не стал.

Напомним, в минувший вторник 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов на машине протаранил толпу пешеходов и велосипедистов в центре Нью-Йорка. В результате теракта погибли восемь человек, 12 человек получили ранения.