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МИД РФ: Зарубежные СМИ должны получать информацию о Крыме из первых рук
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    МИД РФ: Зарубежные СМИ должны получать информацию о Крыме из первых рук

    6:59  2 Ноября 2017
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    МИД РФ: Зарубежные СМИ должны получать информацию о Крыме из первых рук

    Москва, 2 ноября. Первый телемост между крымскими журналистами и зарубежными корреспондентами, работающими в Москве, был проведен в среду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как рассказала она в Facebook, «Окно в Крым» организовали «Миллет», Ассоциация иностранных корреспондентов и пресс-центр министерства иностранных дел России.

    Она также подчеркнула, что ведомство сделает все возможное, чтобы информация о Крыме доходила до зарубежной аудитории из первых рук.

    Как ранее писала Газета.ru, Захарова заявила, что западные СМИ боятся показывать нормальную жизнь в Крыму. Она отметила, что иностранным журналистам, прибывшим в Крым, придется показывать нормальную местную жизнь, которой с точки зрения западного общества не существует.

    МИД РФ: Зарубежные СМИ должны получать информацию о Крыме из первых рук

    Захарова рассказала, что в Крым согласились приехать многие иностранные журналисты из приглашенных при содействии департамента информации и печати МИД РФ. В свою очередь были и такие, кто с радостью согласился, а потом по каким-то причинам отказался. 

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #захарова #крым #сми
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