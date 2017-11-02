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Общество
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Политика
Посольство РФ резко ответило на заявления сенатора США о «фашистской Москве»
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    Посольство РФ резко ответило на заявления сенатора США о «фашистской Москве»

    7:17  2 Ноября 2017
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    Посольство РФ резко ответило на заявления сенатора США о «фашистской Москве»

    Вашингтон, 2 ноября. Российское посольство в США решительно ответило на оскорбительное заявление американского сенатора-демократа Рона Уайдена, который заявил о «фашистском руководстве России» в ходе слушаний по делу о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США через социальные сети Facebook, Google и Twitter. Представители РФ заявили, что оскорбительными заявлениями сенатор пытается замаскировать полное отсутствие доказательств «российского вмешательства».

    «Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? — приводит «Инфореактор» заявление российского посольства. — Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?»

    Посольство РФ резко ответило на заявления сенатора США о «фашистской Москве»

    В посольстве подчеркнули, что такие заявления «наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям» и призвали американское руководство вернуться к «духу Эльбы», духу сотрудничества для борьбы с мировым терроризмом.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что 1 ноября в конгресс США прошли слушания, в ходе которых юристов Twitter, Facebook и Google допрашивали о предполагаемом «российском вмешательстве». Представители компаний выразили готовность сотрудничать с сенаторами, однако с уверенностью заявили, что не нашли никаких следов масштабного вмешательства.

    Автор: Валентин Меликов
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