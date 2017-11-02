Пучдемон отказался приезжать в Мадрид на допрос по делу Каталонии

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Брюссель, 02 ноября. Отстраненный от должности глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался приезжать на допрос в столицу Испании.

Как сообщают «Известия», о решении своего клиента журналистам сообщил адвокат Пол Бекаерт, при этом уточнив, что Пучдемон может ответить на вопросы испанской Фемиды и из Брюсселя.

Ранее экс-премьер, а также еще несколько каталонских политиков, что действия судьи Национальной судебной палаты Испании являются «политическим судом», цель которого — «наказать за идеи».

Как напоминает «Газета.ru», Карлес Пучдемон временно переехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, при этом заявив, что не намерен просить политического убежища.

