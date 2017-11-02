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Мужчины и женщины прекратили бороться за равенство полов в 2017 году — ВЭФ
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    Мужчины и женщины прекратили бороться за равенство полов в 2017 году — ВЭФ

    6:49  2 Ноября 2017
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    Мужчины и женщины прекратили бороться за равенство полов в 2017 году — ВЭФ

    Москва, 2 ноября. В 2017 году прогресс в достижении равенства полов практически прекратился. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирного экономического форума, опубликованном на сайте ВЭФ.

    Отмечается, что исследования в 144 странах мира показали, что борьба за гендерное равноправие прекратилась в 2017 году. Изучение вопроса велось по четырем основным направлениям: достижения в образовании, здравоохранение и выживание, а также экономические возможности и политическая деятельность.

    Как передает телеканал «360», по экономическим возможностям и политической карьере во всех страх есть большой разрыв в равенстве полов. Почти полного равенства между мужчинами и женщинами в этих вопросах достигла Исландия.

    Также в пятерку лидеров рейтинга из-за развитой системы здравоохранения вошли Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция.

    По показателю активности женщин в политике Россия оказалась на 121-м месте. 

    Мужчины и женщины прекратили бороться за равенство полов в 2017 году — ВЭФ

    Автор: Алия Садыкова
    #вэф #гендер #равноправие
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