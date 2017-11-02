Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети

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Москва, 2 ноября. Информационная война против России расширяется, в нее сейчас вовлечены Twitter, Google, Facebook. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что тотальный контроль над социальными сетями «вызревает именно в Соединенных Штатах Америки».

Напомним, ранее Сенат США одобрил «Пункт 702» об электронной слежке за жителями других стран. 12 сенаторов выступили за «Пункт 702», трое – высказались против.

Информац. война пр. России расширяется. В нее уже вовлечены Твиттер, Гугл, Фейсбук. Тотальный контроль над соцсетями вызревает именно в США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 1, 2017

Согласно пункту 702 Агентство национальной безопасности США легально может прослушивать телефонные переговоры и отслеживать общение в Интернете граждан других государств. Закон о прослушиваниях в интересах внешней разведки в США был принят в 2008 году.

Как писала Газета.ru, эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями.