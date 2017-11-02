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Политика
Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети
Политика
Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети
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    Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети

    6:37  2 Ноября 2017
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    Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети

    Москва, 2 ноября. Информационная война против России расширяется, в нее сейчас вовлечены Twitter, Google, Facebook. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Он отметил, что тотальный контроль над социальными сетями «вызревает именно в Соединенных Штатах Америки». 

    Напомним, ранее Сенат США одобрил «Пункт 702» об электронной слежке за жителями других стран. 12 сенаторов выступили за «Пункт 702», трое – высказались против.

    Согласно пункту 702 Агентство национальной безопасности США легально может прослушивать телефонные переговоры и отслеживать общение в Интернете граждан других государств. Закон о прослушиваниях в интересах внешней разведки в США был принят в 2008 году. 

    Как писала Газета.ru, эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями. 

    Пушков: США вовлекли в информационную войну против России социальные сети

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #пушков
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